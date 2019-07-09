Lewis Holtby kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri, yaşamı... Beşiktaş son dakika transfer haberleri

Transferde sessizliği devam eden Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu Lewis Holtby ile ilgileniyor. Oyuncunun transfer için İstanbul'a getirilmesinin ardından sporseverler futbolcuya dair araştırmalara başladı... Peki, Lewis Holtby kimdir? Ayrıntılar haberimizde...

LEWIS HOLTBY KİMDİR?

28 yaşındaki Lewis Holtby, başta on numara olmak üzere merkez orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor. Almanya ve İngiliz uyruklarına sahip olan Lewis Holtby, bugüne kadar 3 kez Almana Milli Takımı formasını giyebildi. Schalke, Mainz, Tottenham, Fulham ve Hamburg gibi takımlarda top koşturan Lewis Holtby, geçen sezon 31 maçta 5 gol ve 5 asist kaydetti. Alman futbolcu 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona ermesiyle Hamburg'dan ayrıldı.