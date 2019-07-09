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09 Temmuz 2019, Salı
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Haberler Beşiktaş Haberleri Lewis Holtby kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri, yaşamı... Beşiktaş son dakika transfer haberleri

kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri, yaşamı... son dakika haberleri

Lewis Holtby kimdir? Kaç yaşında? Kariyeri, yaşamı... Beşiktaş son dakika transfer haberleri

'ın için 'a getirdiği Alman futbolcu , sporseverler tarafından araştırılıyor... Oyuncu hakkında bilgi almak isteyen taraftarlar da arama motorlarına oyuncunun kim olduğuna, yaşına, kariyerine ve oynadığı takımlara dair araştırmalar yapıyor. Peki, Ayrıntılar FOTOMAC.COM.TR'de...

Transferde sessizliği devam eden , Hamburg ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu ile ilgileniyor. Oyuncunun için 'a getirilmesinin ardından sporseverler futbolcuya dair araştırmalara başladı... Peki, Ayrıntılar haberimizde...

LEWIS HOLTBY KİMDİR?

28 yaşındaki Lewis Holtby, başta on numara olmak üzere merkez orta saha ve sol kanatta forma giyebiliyor. ve İngiliz uyruklarına sahip olan Lewis Holtby, bugüne kadar 3 kez Almana Milli Takımı formasını giyebildi. Schalke, Mainz, Tottenham, Fulham ve Hamburg gibi takımlarda top koşturan Lewis Holtby, geçen sezon 31 maçta 5 gol ve 5 asist kaydetti. Alman futbolcu 30 Haziran 2019 tarihi itibariyle sözleşmesinin sona ermesiyle Hamburg'dan ayrıldı.

Beşiktaş'ta rota Almanya

  1. 09.07.2019
  2. Güncelleme: 09.07.2019 13:51
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