Beşiktaş'ta rota Almanya
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmaları sürdüren Beşiktaş, rotasını Almanya'ya çevirdi.
Siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda Hamburg ile sözleşmesi sona eren Lewis Holtby'yi gündemine aldı.
Yönetimin Holtby için maliyet araştırması yaptığı ve önümüzdeki günlerde alman oyuncunun menajeriyle temasa geçeceği gelen haberler arasında.
Abdullah Avcı'nin Holtby'yi uzun süredir takipte olduğu ve transfer edilmesi durumunda sağlayacağı katkıyı Beşiktaş yönetimiyle paylaştığı ifade edildi.
Kariyerinin son 5 yılını Hamburg'ta geçiren Lewis Holtby, geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de 26 maçta forma giyerken 4 gol, 4 asistlik katkı yaptı.
Lewis Holtby, 10 numara bölgesinin dışında orta saha ve sol kanatta da görev yapabiliyor.
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