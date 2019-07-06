Beşiktaş Boyd için teklif yükseltti

Beşiktaş Tyler Boyd transferi için Portekiz ekibi Guimaraes ile sıkı pazarlık yapıyor...

siyah beyazlılar kadrosuna katmak istediği Birleşik Amerikalı futbolcu için yaptığı teklifi artırdı. Beşiktaş Guimaraes'e son olarak 2 milyon 300 bin euro bonservis bedeli önerdi. Siyah beyazlıların teklifini yükseltmesine rağmen Portekiz ekibinin bu öneriye sıcak bakmadığı önerildi. Bunun sebebi ise Beşiktaş'ın Guimares'e sunduğu ödeme planındaki taksit sayıları...

Siyah beyazlıların 2 milyon 300 bin euro'luk teklifine cevap veren Portekiz ekibinin peşinat ödemesinin artırılmasını ve taksit sayısının düşürülmesini talep ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı. Beşiktaş ile Guimaraes arasındaki transfer görüşmeleri sürüyor.