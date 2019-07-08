Josef de Souza'dan Beşiktaş mesajı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Kulübünden ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Josef de Souza, sosyal medya hesabından Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.

8 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20 Güncelleme: 08.07.2019 19:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





