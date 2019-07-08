Josef de Souza'dan Beşiktaş mesajı!

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Kulübünden ayrılacağı konuşulan Brezilyalı futbolcunun Beşiktaş ile ilgilendiği öne sürülmüştü. Josef de Souza, sosyal medya hesabından Beşiktaş iddialarına yanıt verdi.
8 Temmuz 2019 Pazartesi 19:20
Güncelleme: 08.07.2019 19:20
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Transferde Josef de Souza sürprizi...
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Fenerbahçe'de forma giydikten sonra Al Ahli takımına transfer olan Josef de Souza, kulübünün yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle ayrılmak istediği kaydedildi.
Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim gelmişti.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Josef de Souza'nın kulübü Al Ahli'de yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle ayrılacağı ve menajerinin de Beşiktaş ile temas halinde olduğu ifade edilmişti.
Josef de Souza hakkında çıkan bu iddialara sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.