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Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü menajer...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, corona virüsü (koronavirüs) süresince yaşadığı mali problemleri minimuma indirmek isterken, hem bağış kampanyasından gelecek nakit akışıyla, hem de elindeki futbolcuları satması sonrasında alacağı bonservis paralarıyla yakından ilgilenyor. Bu bağlamda siyah beyazlı kulübe İtalya'dan müjde üstüne müjde geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:55
Güncelleme: 29.07.2020 21:01
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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'in 34. haftası itibariyle yer aldığı konumda Avrupa Kupaları'na gitmeye hak kazanan Beşiktaş'a iyi haber geldi.
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Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan siyah beyazlılar, bir yandan transfer edilecek oyuncuların listesini belirlerken, diğer yandan da gönderilecek oyuncuları belirledi.
DEĞERİNİ ALAN GİDER Siyah beyazlı yönetim, yaşadığı mali sorunları en aza indirmek adına elindeki değerli futbolculardan vazgeçeme onay verdi ve gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.
İtalyan basınında yer alan habere göre siyah beyazlılarda ayrılığa en yakın isim Domagoj Vida olarak görülüyor.
Avrupa'dan birçok takımın kendisine talip olduğu bilinen Hırvat yıldız için önemli gelişmeler kaleme alındı.