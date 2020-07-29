Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü menajer... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
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Haberler Galeri Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü menajer...

Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü menajer...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, corona virüsü (koronavirüs) süresince yaşadığı mali problemleri minimuma indirmek isterken, hem bağış kampanyasından gelecek nakit akışıyla, hem de elindeki futbolcuları satması sonrasında alacağı bonservis paralarıyla yakından ilgilenyor. Bu bağlamda siyah beyazlı kulübe İtalya'dan müjde üstüne müjde geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:55 Güncelleme: 29.07.2020 21:01
Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü isim...

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde oldukça başarılı bir sezon geçiren ve Süper Lig'in 34. haftası itibariyle yer aldığı konumda Avrupa Kupaları'na gitmeye hak kazanan Beşiktaş'a iyi haber geldi.

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Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü isim...

Gelecek sezonun transfer çalışmaları için düğmeye basan siyah beyazlılar, bir yandan transfer edilecek oyuncuların listesini belirlerken, diğer yandan da gönderilecek oyuncuları belirledi.

Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü isim...

DEĞERİNİ ALAN GİDER
Siyah beyazlı yönetim, yaşadığı mali sorunları en aza indirmek adına elindeki değerli futbolculardan vazgeçeme onay verdi ve gelen teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü isim...

İtalyan basınında yer alan habere göre siyah beyazlılarda ayrılığa en yakın isim Domagoj Vida olarak görülüyor.

Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü isim...

Avrupa'dan birçok takımın kendisine talip olduğu bilinen Hırvat yıldız için önemli gelişmeler kaleme alındı.

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