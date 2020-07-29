Haberler Galeri Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü menajer...

Beşiktaşlı yıldız transferde kapış kapış! Dünyaca ünlü menajer...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren siyah beyazlılar, corona virüsü (koronavirüs) süresince yaşadığı mali problemleri minimuma indirmek isterken, hem bağış kampanyasından gelecek nakit akışıyla, hem de elindeki futbolcuları satması sonrasında alacağı bonservis paralarıyla yakından ilgilenyor. Bu bağlamda siyah beyazlı kulübe İtalya'dan müjde üstüne müjde geldi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

29 Temmuz 2020 Çarşamba 20:55 Güncelleme: 29.07.2020 21:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





