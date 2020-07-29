Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına devam eden siyah beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Kartal, Palmeiras'ın istediği Marcelo Herrera için devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:01 Güncelleme: 29.07.2020 22:14
Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için önemli bir haber gündeme geldi. Buna göre siyah beyazlılar, San Lorenzo'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Marcelo Herrera'ya talip oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

Esporteinterativo'nun aktardığı bilgilere göre mevcut kulübü San Lorenzo'dan ayrılmaya sıcak bakan Herrera'nın geleceği henüz netleşmiş değil ve ne olacağını bilmiyor.

Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

Beşiktaş, bu hafta Herrera'nın menajeriyle ve San Lorenzo kulüp yöneticileriyle transfer hakkında görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

"BEŞİKTAŞ DÜŞÜK TAKSİTLİ TEKLİFLER SUNDU"
Haberin detaylarrında yer verilen bilgilere göre siyah beyazlıların transfer görüşmesi içinde ekonomik durumlarını en yalın haliyle San Lorenzo'ya aktardığı ifade edildi.

Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

Anlaşmada, düşük rakamlı taksitle Herrera'nın transfer edilmek istenildiğini San Lorenzolu yetkililere iletildiği belirtildi. Ancak Arjantin kulübünün yetkilileri, Beşiktaş'ın istedikleri rakama gelmesine 'imkansız' gözüyle bakıyor.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA