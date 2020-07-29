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Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına devam eden siyah beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Kartal, Palmeiras'ın istediği Marcelo Herrera için devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:01
Güncelleme: 29.07.2020 22:14
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Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş için önemli bir haber gündeme geldi. Buna göre siyah beyazlılar, San Lorenzo'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Marcelo Herrera'ya talip oldu.
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Esporteinterativo'nun aktardığı bilgilere göre mevcut kulübü San Lorenzo'dan ayrılmaya sıcak bakan Herrera'nın geleceği henüz netleşmiş değil ve ne olacağını bilmiyor.
Beşiktaş, bu hafta Herrera'nın menajeriyle ve San Lorenzo kulüp yöneticileriyle transfer hakkında görüşme gerçekleştirdi.
"BEŞİKTAŞ DÜŞÜK TAKSİTLİ TEKLİFLER SUNDU" Haberin detaylarrında yer verilen bilgilere göre siyah beyazlıların transfer görüşmesi içinde ekonomik durumlarını en yalın haliyle San Lorenzo'ya aktardığı ifade edildi.
Anlaşmada, düşük rakamlı taksitle Herrera'nın transfer edilmek istenildiğini San Lorenzolu yetkililere iletildiği belirtildi. Ancak Arjantin kulübünün yetkilileri, Beşiktaş'ın istedikleri rakama gelmesine 'imkansız' gözüyle bakıyor.