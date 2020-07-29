Haberler Galeri Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

Beşiktaş transfere çomak soktu! Brezilya kulübünü şoke eden olay

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro yapılandırmasına devam eden siyah beyazlılar için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Buna göre Kartal, Palmeiras'ın istediği Marcelo Herrera için devreye girdi. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

29 Temmuz 2020 Çarşamba 22:01 Güncelleme: 29.07.2020 22:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





