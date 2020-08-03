Kulüpler atağa kalktı! Transfer dönemi resmen başladı ve...

Süper Lig'in tamamlanmasının ardından, futbolda 2020-2021 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için resmen başladı. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi 5 Ekim Pazartesi günü sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise daha sonra duyurulacak. Peki ligimizde şu an boşta olan isimler hangileri? İşte detaylar...