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Beşiktaşlı Oğuzhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu
Şenol Güneş'in görevinden ayrılmasının ardından Abdullah Avcı ile anlaşan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken ayrılıklar da gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın 10 numarası Oğzuhan Özyakup'un yeni durağı belli oldu. İşte detaylar...
2 Haziran 2019 Pazar 16:54 Güncelleme: 02.06.2019 17:18
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Teknik direktör Abdullah Avcı ile Türk lirası üzerinden sözleşme yapan Beşiktaş, yerli oyuncularla da yine Türk lirası üzerinden anlaşma sağlayacak.
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