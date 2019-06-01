Hatem Ben Arfa'ya sürpriz talip! - Fotomaç
01 Haziran 2019, Cumartesi
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Hatem Ben Arfa'ya sürpriz talip!

Süper Lig'de sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren kulüpler yeni sezonda kadrolarını güçlendirmek istiyor. Özellikle 4 büyük kulüp transferde hareketli günler yaşıyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ismi birçok oyuncu anılıyor. Son olarak Fransa'da top koşturdan yıldız isim Hatem Ben Arfa'nın ismi Süper Lig için anılmaya başlandı...
1 Haziran 2019 Cumartesi 22:37
Hatem Ben Arfa'ya sürpriz talip!

Spor Toto Süper Lig'de perdenin kapanmasının ardından kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.

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Hatem Ben Arfa'ya sürpriz talip!

Gelecek sezon kadrolarını güçlendirmek isteyen ekipler birçok isim için girişimlerde bulunuyor. Özellikle 4 büyük kulübün ismi birçok yıldız isimle anılıyor.

Hatem Ben Arfa'ya sürpriz talip!

Türkiye için 8 Haziran'da başlayacak olan transfer sezonu, 30 Ağustos tarihinde sona erecek.

Hatem Ben Arfa'ya sürpriz talip!

Kulüpler transferleri bir an önce bitirerek yeni gelen oyuncuların takımlara uyum sürecini bir an önce tamamlaması için elini çabuk tutuyor.

Hatem Ben Arfa'ya sürpriz talip!

Falcao, Babel, Koscielny,Ribery gibi birçok dünya devinin ismi Türkiye için anılırken bu isimlere bir yenisi daha eklendi.

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