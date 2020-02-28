Beşiktaşlı futbolculardan ortak mesaj: Türkiye'nin başı sağolsun - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
28 Şubat 2020, Cuma
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Beşiktaşlı futbolculardan ortak mesaj: Türkiye'nin başı sağolsun

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanına çıktı. Karşılaşmayı 2-1 kazanan siyah-beyazlılarda yıldız futbolcular, İdlib'te yaşanan hain saldırıyı kınadılar.
28 Şubat 2020 Cuma 22:37 Güncelleme: 28.02.2020 23:07
Beşiktaşlı futbolculardan ortak mesaj: Türkiye'nin başı sağolsun

Gökhan Gönül: Suriye'nin İdlip şehrindeki hain saldırı için konuşan Gökhan, "Konuşmalarıma İdlip'te hain, kalleş saldırıda Allah'tan rahmet diliyorum. yakınlarına, ailelerine baş sağlığı diliyorum. Futbol bir eğlence sektörü, bu maçı inanın bana içeride birçok arkadaşa oynamak zül geldi. Herkes çok üzgün.

"TÜM TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN"

Takım olarak ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen tecrübeli futbolcu, "İşimizi yapmak zorundayız, çıkıp herkes elinden geleni yaptı. Bir sürü pozisyona girip atamama, sonrasında gol yeme hastalığımız devam etti. Galip geldik ama mutluyuz diyemeyeceğim. Tüm Türkiye'nin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.


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Beşiktaşlı futbolculardan ortak mesaj: Türkiye'nin başı sağolsun

Burak Yılmaz: Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi... ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Biz bir bütünüz.

''ÇOK ÜZÜNTÜLÜYÜZ''
Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı.

Beşiktaşlı futbolculardan ortak mesaj: Türkiye'nin başı sağolsun

Tyler Boyd: Türk askerinin maruz kaldığı saldırı ve orada ölen askerler... Onlar ve aileleri için çok üzgünüz. Bugün onlar için oynadık. Bu galibiyet onlara armağan olsun.

Beşiktaşlı futbolculardan ortak mesaj: Türkiye'nin başı sağolsun

Kevin Prince Boateng: "Güzel galibiyet. Tebrikler takım! Ancak onun dışında aklımız şehit olan Türk askerlerinde! Türk askerleri için en derin taziyelerimi sunuyorum.

Beşiktaşlı futbolculardan ortak mesaj: Türkiye'nin başı sağolsun
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