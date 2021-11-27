Galeri Beşiktaş Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness'in golüne büyük tepki!

Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness'in golüne büyük tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor 4-0 kazandı. Karadeniz temsilcisinin son golü ise tepki çekti. Defans arkasına atılan topa çıkmak isterken Mert Günok sakatlandı ve yere yığıldı. Giresunspor, Mert Günok'un kalede olmadığı pozisyonda topu ağlara gönderince büyük tepki topladı. Sosyal medyada konuyla alakalı birçok yorum yapıldı. İşte o pozisyon ve yapılan yorumlardan bazıları...

Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness'in golüne büyük tepki!

Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness’in golüne büyük tepki!

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor 4-0 kazandı.

Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness’in golüne büyük tepki!

Giresunspor, 22. dakikada Fousseni Diabate'nin penaltı golüyle öne geçti. 39. Necip Uysal, kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Her 2 pozisyonda da hakem Hüseyin Göçek, VAR hakemi Zorbay Küçük'ten gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi.

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Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness’in golüne büyük tepki!

Giresunspor, 55. dakikada Mert Günok'un büyük hatası sonrası Ibrahima Balde ile skoru 2-0'a getirdi. Serginho, 64. dakikada farkı 3'e çıkaran golü attı. Joseph Champness, 90. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness’in golüne büyük tepki!

Beşiktaş, 17 yıl sonra ilk kez ligde üst üste 4 maç kaybederek 20 puanda kaldı. Giresunspor ise 45 yıl sonra İstanbul'da kazanarak puanını 16'ya yükseltti.

Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness’in golüne büyük tepki!

SON GOLE BÜYÜK TEPKİ

Karadeniz temsilcisinin son golü ise tepki çekti. Defans arkasına atılan topa çıkmak isterken Mert Günok sakatlandı ve yere yığıldı.

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