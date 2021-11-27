Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness’in golüne büyük tepki!

Giresunspor, 22. dakikada Fousseni Diabate'nin penaltı golüyle öne geçti. 39. Necip Uysal, kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Her 2 pozisyonda da hakem Hüseyin Göçek, VAR hakemi Zorbay Küçük'ten gelen uyarı üzerine kararını değiştirdi.