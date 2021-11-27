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Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness'in golüne büyük tepki!
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Giresunspor 4-0 kazandı. Karadeniz temsilcisinin son golü ise tepki çekti. Defans arkasına atılan topa çıkmak isterken Mert Günok sakatlandı ve yere yığıldı. Giresunspor, Mert Günok'un kalede olmadığı pozisyonda topu ağlara gönderince büyük tepki topladı. Sosyal medyada konuyla alakalı birçok yorum yapıldı. İşte o pozisyon ve yapılan yorumlardan bazıları...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 21:10 , Güncelleme Tarihi: 27.11.2021 21:25
Beşiktaş Giresunspor maçı haberleri: Joseph Champness'in golüne büyük tepki!