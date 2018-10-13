Arda Turan-Burak Yılmaz buluşmasında dikkat çeken halı! - Galeri - Fotomaç
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Arda Turan-Burak Yılmaz buluşmasında dikkat çeken 'halı'!
Arda Turan, Trabzonspor'un yıldızı Burak Yılmaz ile buluştu. İkili araçlarına geçerken ilginç bir görüntü dikkat çekti!
13 Ekim 2018 Cumartesi, 20:40:16
Güncelleme: 20:46:54
Arda Turan İstanbul'da bir çorbacıda Burak Yılmaz ile buluştu.
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Yeni satın aldığı lüks aracıyla görüntülenen Burak Yılmaz, elindeki 'halı'yla dikkat çekti.
Yaşanan olaylarla ilgili soruları yanıtsız bırakan Yılmaz, evinin yolunu tuttu.
Oyuncu Pelin Karahan'ın eşi de Arda-Burak ikilisi ile beraberdi.
Aracına binerken konuşan Arda, "Savcılık makamına saygım sonsuz. Olay yargıya intikal etti. Bu saatten sonra adli yargının sonucunu bekleyeceğiz" dedi. (Milliyet)