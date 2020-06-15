Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! "Kalbimdeki takım..."

"BİR GÜN DÖNECEK AMA..."

Bahia Başkanı Vitor Ferraz ise Anderson Talisca'nın tranferiyle ilgili, "Talisca çok uzaklarda ama her zaman bir o kadar da yakın. Kulüple harika bir sevgiye ve bağa sahip durumda. Bir gün mutlaka dönecek ama o gün bugün değil" ifadelerini kullandı.