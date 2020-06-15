Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! 'Kalbimdeki takım...' - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Haziran 2020, Pazartesi
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Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! "Kalbimdeki takım..."

Çin ekibi Ghuangzhou Evergrande'de forma giyen Anderson Talisca hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, "Geri dönecek olursam, kalbimde tek takım var" ifadelerini kullanarak gönlündeki takıma göz kırptı. | Son dakika transfer haberleri

15 Haziran 2020 Pazartesi 19:31
Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! Kalbimdeki takım...

Transferin gözde isimlerinden Anderson Talisca'nın, ülkesi Brezilya'ya veya eski takımı Beşiktaş'a geri döneceği iddia ediliyordu.

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Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! Kalbimdeki takım...

Kariyerini Çin Ligi ekiplerinden Ghuangzhou Evergrande'de sürdüren Talisca, Brezilya'da bir TV kanalına konuştu.

Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! Kalbimdeki takım...

Hakkında çıkan transfer iddialarına değinen yıldız futbolcu, gönlünde yatan kulübü de açıkladı.

Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! Kalbimdeki takım...

Brezilya'da gideceği tek ekibin Bahia olduğunu dile getiren 26 yaşındaki oyuncu, "Brezilya'ya geri dönecek olursam, kalbimde tek takım var, adresim Bahia olur. Bu kulüp beni ilk kez sahaya çıkaran kulüptü. Ben Bahia'da büyüdüm" dedi.

Anderson Talisca'dan geri dönüş sinyali! Kalbimdeki takım...

"BİR GÜN DÖNECEK AMA..."

Bahia Başkanı Vitor Ferraz ise Anderson Talisca'nın tranferiyle ilgili, "Talisca çok uzaklarda ama her zaman bir o kadar da yakın. Kulüple harika bir sevgiye ve bağa sahip durumda. Bir gün mutlaka dönecek ama o gün bugün değil" ifadelerini kullandı.

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