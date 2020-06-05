Ajax modeli Kartal! Yeni Beşiktaş...

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş önümüzdeki sezon bambaşka bir yapıya bürünmeye hazırlanıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim koordineli bir şekilde çalışmalarına devam ederken, kadro mühendisliği kapsamında temaslar devam ediyor. Beşiktaş'ta tek kurtuluş yöntemi Ajax modeli! İşte detaylar...
5 Haziran 2020 Cuma 17:23
Güncelleme: 05.06.2020 17:40
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12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu hazırlıyor.
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Bu kapsamda çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılar takımdaki mevcut isimler hakkında kararlar almaya başlarken, transfer için düğmeye bastı.
Fotomaç Gazetesi Yazarı Sinan Vardar kaleme aldığı yazısında futbolun bambaşka bir döneme girdiğini ve Beşiktaş'ın bu yeni döneme hazırlıklı olmak adına hamlelerini yapması gerektiğini ifade etti.
İşte usta yazarın köşe yazısından öne çıkan satır başları...
Dünyamız yaşanan salgının ardından bambaşka bir döneme giriyor. Futbol ve özelikle de kulüpler de bu değişimden etkilenecek.
Beşiktaş bu yeni döneme hazırlıklı olmalı. Gelecek hafta lig yeniden başlıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'dan beklentim altyapıdan çıkan gençlere yer vermesi...