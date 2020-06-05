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Son dakika transfer haberleri: İtalyanlar duyurdu! İngiltere altyapısında yetişti Süper Lig’e geliyor
Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından sonra ilk düdük 12 Haziran'da, saat 21:45'te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadeleleri ile resmen çalacak. Ligin başlamasına az bir süre kala önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren kulüpler, kolları sıvamış durumda. Yaşanan virüs salgını sonrası ekonomik anlamda güçlük çeken ekipler adımlarını oldukça dikkatli atmak gayretinde. Öte yandan İtalya kaynaklı bir haber sitesinden Süper Lig için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri… (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
5 Haziran 2020 Cuma 14:15
Güncelleme: 05.06.2020 14:17
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12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de kulüpler çalışmalarına hız vermiş durumda…
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Bu kulüplerden olan Beşiktaş'ta ilk 26 hafta itibarıyla topladığı 44 puanla 5. Sırada yer alırken, Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle gerek saha içinde gerekse saha dışında pozitif bir hava yakalamayı başarmıştı.
An itibarıyla zirveden 9 puan geride bulunan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon için de çalışmalarına hız vermiş durumda.
Bu günlerde transferin hareketli ekiplerinden olan Kartal'ın gündemi oldukça yoğun…
Gelecek isimlerin yanında kadroda bulunan bazı isimlerle vedalaşacak olan Beşiktaş için birçok transfer söylentisi ortaya atılmaya devam ediyor.