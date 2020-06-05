Süper Lig'e verilen uzun aranın ardından sonra ilk düdük 12 Haziran'da, saat 21:45'te Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-Kayserispor mücadeleleri ile resmen çalacak. Ligin başlamasına az bir süre kala önümüzdeki sezon için transfer çalışmalarına hız veren kulüpler, kolları sıvamış durumda. Yaşanan virüs salgını sonrası ekonomik anlamda güçlük çeken ekipler adımlarını oldukça dikkatli atmak gayretinde. Öte yandan İtalya kaynaklı bir haber sitesinden Süper Lig için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar. Son dakika transfer haberleri… (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)