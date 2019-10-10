Aboubakar Kartal'a! Böyle duyurdular...

Beşiktaş'ta Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın futbol direktörü Ali Naibi, Portekiz basınından A Bola'ya Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

10 Ekim 2019 Perşembe 07:24 Güncelleme: 10.10.2019 08:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





