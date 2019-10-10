Aboubakar Kartal'a! Böyle duyurdular... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
10 Ekim 2019, Perşembe
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Aboubakar Kartal'a! Böyle duyurdular...

Beşiktaş'ta Aboubakar ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlı takımın futbol direktörü Ali Naibi, Portekiz basınından A Bola'ya Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
10 Ekim 2019 Perşembe 07:24 Güncelleme: 10.10.2019 08:19
Aboubakar Kartal'a! Böyle duyuruldu..

Siyah-beyazlıların Aboubakar sevdası devam ediyor. Kamerunlu golcünün transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Aboubakar Kartal'a! Böyle duyuruldu..

Kara Kartal'da Vincent Aboubakar sesleri yeniden yüksek sesle dile getirilmeye başlandı...

Aboubakar Kartal'a! Böyle duyuruldu..

Siyah-beyazlıların sezon başında resmen istediği ancak imza parası istemesinden dolayı transferini bitirmediği Aboubakar konusunda sürpriz açıklamalar geldi.

Aboubakar Kartal'a! Böyle duyuruldu..

Porto Teknik Direktörü Conceiçao'nun kadroda düşünmediği Kamerunlu oyuncunun durumunu değerlendiren Beşiktaş'ın futbol direktörü Ali Naibi, yeniden bir girişimde bulunabileceklerini söyledi.

Aboubakar Kartal'a! Böyle duyuruldu..

İŞTE NAIBI'NIN A BOLA'YA YAPTIĞI AÇIKLAMALARDAN KESİTLER:

"Ocak'ta bir girişim olur mu? Bir şans doğarsa Beşiktaş'ın bunu deneyeceğini söyleyebilirim."

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