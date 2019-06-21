Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi final maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretini dindirdi. Ergin Ataman ile şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'e birçok isimden tebrik mesajları yağarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...

21 Haziran 2019 Cuma 23:48 Güncelleme: 21.06.2019 23:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





