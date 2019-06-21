Podolski'den Ergin Ataman paylaşımı!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi final maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezon aradan sonra şampiyonluk hasretini dindirdi. Ergin Ataman ile şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'e birçok isimden tebrik mesajları yağarken, Galatasaray'ın eski futbolcusu Lukas Podolski'den Fenerbahçelileri kızdıracak bir paylaşım geldi. İşte o paylaşım...
21 Haziran 2019 Cuma 23:48
Güncelleme: 21.06.2019 23:49
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Süper Lig'de normal sezon lideri Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko play-off final serisinde 7. maçında karşı karşıya geldi. Anadolu Efes rakibi Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek 9 sezonluk şampiyonluk hasretine son verdi.
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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 7'nci ve son maçında Anadolu Efes, kendi sahasında Fenerbahçe Beko'yu 89-74 mağlup ederek seride durumu 4-3'e getirdi ve 10 yıllık aranın ardından şampiyonluğa ulaştı.
ŞAMPİYON KUPASINI KALDIRDI
Lacivert-beyazlıların şampiyonluk kupasını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu ve eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kaptan Doğuş Balbay'a takdim etti.
Daha önce Galatasaray'da da koçluk yapmış olan tecrübeli hoca Ergin Ataman, Fenerbahçe Beko taraftarlarıyla çok kez gerginlik yaşamıştı.
Ataman, Fenerbahçe Beko'nun sahasında oynanan karşılaşmalara küfür edildiği gerekçesiyle kulaklıkla çıkıyordu.