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Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...
Corona virüsü salgını birçok alanı etkilediği gibi spor camisını da derinden etkiledi. Tüm dünyada spor organizasyonları ileri bir tarihe ertelendi. Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evinde kendisini karantinaya aldı. Bu dönemde spor ile ilgili yayınlara hasret kalan sporseverlere çok özel iki belgesel sürprizi geldi. TRT Spor Michael Jordan ve Muhammed Ali'nin belgesellerini yayınlayacak. Peki, Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeselleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...
10 Nisan 2020 Cuma 16:16
Güncelleme: 10.04.2020 16:16
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Corona virüsü salgını sebebiyle TRT'den "Ev Hayat Dolu" sloganıyla yeni yayın akışında spor dünyasının 2 efsanesinin belgesellerinin yer aldığı yayınlar yapılacak. Belgesel içerisinde unutulmaz maçlar sunulacak.
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MICHAEL JORDAN BELGESELİ
Basketbolun efsane ismi Michael Jordan'ın kariyerindeki bilinmeyen noktaların ve çok daha fazlasının yer aldığı "Michael Jordan Rides The Bus" belgeseli ile sporseverlere belgesel ziyafeti sunulacak. 2010 yapımı belgeselde Jordan'ın babasının öldürülmesinden, beyzbola başlamasına kadar her detayı öğrenebileceğiz.
MUHAMMED ALİ BELGESELİ
74 yaşında vefat eden dünyanın en iyi boksörleri arasında ilk sırada gösterilen efsane boksör Muhammed Ali'nin 2 Ekim 1980'de Larry Holmes ile yaptığı unvan maçının hikayesi ekranlara geliyor. 2009 yapımı belgeselde boksu bıraktıktan iki yıl sonra Larry Holmes'un karşısına dünya şampiyonluğu unvanını dördüncü kez kazanmak için çıkan Ali'nin kariyeri ele alınıyor.
MICHAEL JORDAN VE MUHAMMED ALİ BELGESELİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Michael Jordan Rides The Bus belgeseli 11 Nisan Cumartesi saat 12.00'de TRT Spor'da ekranlara gelecek. Muhammed Ali ve Larry belgeseli ise 12 Nisan Pazar saat 12.00'de TRT Spor'da olacak.