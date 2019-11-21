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Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'
Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-63 mağlup oldu. Bu sezon Euroleague'de oynadığı tüm deplasman maçlarını kaybeden Fenerbahçe Beko'da taraftar da ikiye bölündü. Obradovic'in molada basketbolculara küfür etmesinin ardından bazı taraftarlar Obra'nın istifa etmesini istemişti. Barcelona karşısında alınan yenilgi sonrasında da olay yorumlar yapıldı. İşte ayrıntılar...
21 Kasım 2019 Perşembe 08:30
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Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildi...
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Sarı lacivertli ekip, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 9. maçında 7. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybetmesi dikkat çekti.
Karşılaşma içinde Obradovic, aldığı molada oyuncularına yine dikkat çeken bir konuşma yaptı.
CSKA karşılaşmasında sert sözlerle, hatta küfürlü bir şekilde oyuncularına bağıran Obradovic, Barcelona maçında ise oldukça sakin bir konuşma yaptı.