Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-63 mağlup oldu. Bu sezon Euroleague'de oynadığı tüm deplasman maçlarını kaybeden Fenerbahçe Beko'da taraftar da ikiye bölündü. Obradovic'in molada basketbolculara küfür etmesinin ardından bazı taraftarlar Obra'nın istifa etmesini istemişti. Barcelona karşısında alınan yenilgi sonrasında da olay yorumlar yapıldı. İşte ayrıntılar...

21 Kasım 2019 Perşembe 08:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





