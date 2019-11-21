Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...' - Son dakika Basketbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
21 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'

Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'

Turkish Airlines EuroLeague'in 9. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Barcelona'ya 89-63 mağlup oldu. Bu sezon Euroleague'de oynadığı tüm deplasman maçlarını kaybeden Fenerbahçe Beko'da taraftar da ikiye bölündü. Obradovic'in molada basketbolculara küfür etmesinin ardından bazı taraftarlar Obra'nın istifa etmesini istemişti. Barcelona karşısında alınan yenilgi sonrasında da olay yorumlar yapıldı. İşte ayrıntılar...
21 Kasım 2019 Perşembe 08:30
Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de deplasmanda Barcelona'ya 89-63 yenildi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'

Sarı lacivertli ekip, bu sezon EuroLeague'de oynadığı 9. maçında 7. yenilgisini aldı.

Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'

Fenerbahçe'nin bu sezon deplasmanda oynadığı tüm maçları kaybetmesi dikkat çekti.

Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'

Karşılaşma içinde Obradovic, aldığı molada oyuncularına yine dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Farklı yenilgi sonrası F.Bahçe Beko'da olay! 'İstifa...'

CSKA karşılaşmasında sert sözlerle, hatta küfürlü bir şekilde oyuncularına bağıran Obradovic, Barcelona maçında ise oldukça sakin bir konuşma yaptı.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN