Figo, Ronaldinho'yu yendi

Eski futbolculardan Portekizli Luis Figo ve Brezilyalı Ronaldinho'nun kaptanlığını yaptığı takımların teknik direktörlüğünü ise İtalyan Carlo Ancelotti ile Fransız Didier Deschamps üstlendi. Karşılaşmada kadın futbolcular Celia Sasic ve Kelly Smith de forma giydi.