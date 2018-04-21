Figo, Ronaldinho'yu yendi
Teknik direktör Ancelotti'nin takımının kadrosunu ise Ronaldinho'nun yanı sıra David James, Antonis Nikopolidis, Juliano Belletti, Cafu, Edmilson, Casey Stoney, Eric Abidal, Michael Essien, Youri Djorkaeff, Gaizka Mendieta, Ronald de Boer, Henrik Larsson, Alexander Frei, Patrick Kluivert ve Celia Sasic oluşturdu.
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