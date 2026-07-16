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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Wilfried Singo pahalı geldi

Wilfried Singo pahalı geldi

G.Saray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Singo, Dünya Kupası'nda sergilediği performansın ardından Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:50
Wilfried Singo pahalı geldi
G.Saray'ın Fildişili yıldızı Wilfried Singo, Dünya Kupası'nda sergilediği performansın ardından Avrupa devlerinin ilgisini çekmeyi başardı. İtalyan ekibi İnter de yıldız oyuncu için sıraya giren kulüplerden birisi oldu. Ancak İtalyan basınına göre Singo'nun 4.5 milyon euro'luk yıllık maaşını İnter çok buldu ve transferde geri adım attı.
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