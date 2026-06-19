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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak bir kadro için kollarını sıvayan Galatasaray yönetimi, transferde yönünü Premier Lig devi Manchester City'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların o yıldız için Ada ekibi ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'da transferde sıcak saatler yaşanıyor.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Orta sahaya yıldız bir isim transfer etmeyi planlayan sarı-kırmızılıların hedefindeki isim ise Manchester City'nin 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Tijjani Reijnders.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Bu transfer için ünlü İtalyan menajer George Gardi'ye tam yetki verildi.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Gardi'nin Reijnders ile ilk görüşmeyi yaptığı ve maliyet anlamındaki raporunu önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimi ile paylaşacağı öğrenildi.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Takvim'de yer alan haberde sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Manchester City ile transfer pazarlığına başlayacağı bildirildi.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Geçen yıl Milan'dan Manchester City'ye 54.9 milyon euroya transfer olan Hollandalı yıldızın transferini teknik direktör Okan Buruk da çok istiyor.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Reijnders'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Yetenekli orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıktı.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Reijnders, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asistle 15 gole katkı verdi.

Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!

Yıldız oyuncu ayrıca 33 kez Hollanda Milli Takım formasını giyerken 7 gol kaydetti.

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