Galatasaray'dan Manchester City çıkarması!
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne damga vuracak bir kadro için kollarını sıvayan Galatasaray yönetimi, transferde yönünü Premier Lig devi Manchester City'ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların o yıldız için Ada ekibi ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2026 06:50
Gardi'nin Reijnders ile ilk görüşmeyi yaptığı ve maliyet anlamındaki raporunu önümüzdeki günlerde Galatasaray yönetimi ile paylaşacağı öğrenildi.
Takvim'de yer alan haberde sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde Manchester City ile transfer pazarlığına başlayacağı bildirildi.
Geçen yıl Milan'dan Manchester City'ye 54.9 milyon euroya transfer olan Hollandalı yıldızın transferini teknik direktör Okan Buruk da çok istiyor.
6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Reijnders'in kulübüyle olan sözleşmesi 2030 yılında sona eriyor.
Yetenekli orta saha oyuncusu, geride bıraktığımız sezonda tüm kulvarlarda 47 maça çıktı.
Reijnders, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 8 asistle 15 gole katkı verdi.
Yıldız oyuncu ayrıca 33 kez Hollanda Milli Takım formasını giyerken 7 gol kaydetti.
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