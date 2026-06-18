Ahmed Kutucu hırs küpü

Sarı-kırmızılı takımın 26 yaşındaki futbolcusu Ahmed Kutucu, tatil dönemini boş geçirmiyor. Ahmed, bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman programını aksatmayan futbolcu, yoğun bir mesai harcayarak 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2026 06:50
Sarı-kırmızılı takımın 26 yaşındaki futbolcusu Ahmed Kutucu, tatil dönemini boş geçirmiyor. Ahmed, bireysel antrenör eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Antrenman programını aksatmayan futbolcu, yoğun bir mesai harcayarak 2026-2027 sezonuna hazırlanıyor.