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Haberler Galatasaray Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi görüşmelerinde alınacak son kararın o transferi doğrudan etkileyeceği ortaya çıktı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

Forvet transferinde Mauro Icardi ile ilgili nihai kararı bekleyen Galatasaray bir yandan da alternatifleri belirliyor.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

Sarı-kırmızılı takıma gelmek istediğini ileten Jhon Duran'ın listede önlere çıkmaya başladığı belirtildi.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

Kolombiyalı forvetin yeniden Türkiye'ye gelmek istediği ve Galatasaray'a katılmaya sıcak baktığı aktarıldı.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

Fenerbahçe'de yarım sezon oynayan 22 yaşındaki futbolcu konusundaki son sözü Teknik Direktör Okan Buruk söyleyecek.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

Duran'ın 4-5 milyon euro bedelle oynamaya olumlu yaklaştığı savunuldu.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

DERBİDE GOL ATMIŞTI

Jhon Duran, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide F.Bahçe formasıyla G.Saray'a gol atmıştı. Kolombiyalı forvet maçı son dakikada 1-1'lik beraberliğe taşımayı başarmıştı.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

ZENİT'TE SEZONU BİTİRDİ

F.Bahçe'de 21 maçta 5 gol atan Jhon Duran, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Rusya'nın Zenit takımına gitti.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

Rus kulübünde sadece 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol atabildi. Duran, 2025-26 sezonunu iki farklı takımda kiralık olarak geçirdi.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

BONSERVİSİ AL NASSR'DA

Galatasaray'a gelmek isteyen Jhon Duran'ın bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da bulunuyor.

Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!

2025'te Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Duran'ı satın alan Al Nassr'ın yıldız forveti kadrosunda düşünmediği ve bir kez daha kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.

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