Galatasaray'da transfer düğümünü Icardi çözecek!
Galatasaray'ın hücum hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi görüşmelerinde alınacak son kararın o transferi doğrudan etkileyeceği ortaya çıktı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2026 06:50
Fenerbahçe'de yarım sezon oynayan 22 yaşındaki futbolcu konusundaki son sözü Teknik Direktör Okan Buruk söyleyecek.
Duran'ın 4-5 milyon euro bedelle oynamaya olumlu yaklaştığı savunuldu.
DERBİDE GOL ATMIŞTI
Jhon Duran, 2025-2026 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide F.Bahçe formasıyla G.Saray'a gol atmıştı. Kolombiyalı forvet maçı son dakikada 1-1'lik beraberliğe taşımayı başarmıştı.
ZENİT'TE SEZONU BİTİRDİ
F.Bahçe'de 21 maçta 5 gol atan Jhon Duran, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Rusya'nın Zenit takımına gitti.
Rus kulübünde sadece 9 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 2 gol atabildi. Duran, 2025-26 sezonunu iki farklı takımda kiralık olarak geçirdi.
BONSERVİSİ AL NASSR'DA
Galatasaray'a gelmek isteyen Jhon Duran'ın bonservisi Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da bulunuyor.
2025'te Aston Villa'dan 77 milyon euro karşılığında Duran'ı satın alan Al Nassr'ın yıldız forveti kadrosunda düşünmediği ve bir kez daha kiralamaya sıcak baktığı kaydedildi.
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