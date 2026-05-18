17 Mayıs gururu

Sarı-kırmızılıların 17 Mayıs 2000'deki UEFA Kupası şampiyonluğunun yıldönümü Galatasaray Lisesi'nde kutlandı. Başkan Dursun Özbek, dönemin başkanı Faruk Süren, UEFA Kupası'nı kazanan Teknik Direktör Fatih Terim ve dönemin kaptanı Bülent Korkmaz'ın katıldığı etkinlikte tarihi başarı anıldı. Fatih Terim bir konuşma yaparak, "Başkanımız Dursun Özbek'e teşekkür etmek istiyorum bu nazik davetine. 4 yıllık periyot içerisindeki başarısını tebrik ediyorum. Daha önce öğrencim, şimdi meslektaşım Okan Hoca'ya da gönül dolusu tebriklerimi yolluyorum. Galatasaray, ümit ediyorum kendi rekorunu kendisi kıracaktır. Galatasaray o güçtedir" dedi.