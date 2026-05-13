Galatasaray'dan Marcos Senesi için resmi teklif hazırlığı!
Galatasaray, Marcos Senesi transferi için oyuncunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Taraflar şartları değerlendirirken sarı-kırmızılıların kısa süre içinde 29 yaşındaki savunmacıya resmi teklif sunması bekleniyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray, menajerler aracılığıyla yıldız oyuncu ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdi. Bu görüşmede transfer şartları masaya yatırıldı.
Takvim'in haberine göre sarı-kırmızılıların önümüzdeki günlerde oyuncuya resmi teklifini sunacağı gelen bilgiler arasında.
37 MAÇTA OYNADI
Kulübüyle olan sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek olan Senesi için İtalyan ve İspanyol kulüpleri de oldukça istekli. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maçta görev alan Marcos Senesi'nin golü ya da asisti bulunmuyor.
3 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen tecrübeli savunma oyuncusu, 2022 yılında Feyenoord'tan Bournemouth'a 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.