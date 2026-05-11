Osimhen: Söz veriyorum

G.Saray'ın süper yıldızı Osimhen, şampiyonluk kutlamalarına dün gece ara vermeden devam etti. Önce statta sevinen Osimhen, ardından kutlamalarına dışarıda devam etti. Sosyal medyadan taraftarlara seslenen Osimhen, gelecek sezon da kalacağının sinyallerini vererek herkesi çok mutlu etti. Nijeryalı şu ifadeleri kullandı: "G.Saray, Türkiye Ligi'ni ve Türk futbolunu dünyaya tanıtıyor. Bu yüzden Türkiye'de en çok saygı duyulan kulüp G.Saray.

KUTLAMA YAPMAYI BİLMİYORLAR

Dünyadaki bütün G.Saraylı taraftarlarını mutlu etmek istiyorum. Onların mutlu olduğunu görmek harika. Gelecek sezona çok iyi hazırlanacağız. Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi olmak için çalışacağız. Gelecek sezon da biz şampiyon olacağız, söz veriyorum. Ameliyat olduğumda doktorlara çabuk olmalarını istedim. Bunu yapmalıydım. Bir şeyler yapın dedim. Çünkü başkası şampiyon olunca sıkıcı oluyor. Bizim gibi kutlama yapmayı bilmiyorlar. İstanbul bizimdir."

BARIŞ ALPER AFRİKALI GİBİ

Takımda çok iyi anlaştığı Barış Alper Yılmaz ile ilgili de ilginç bir tespitte bulunan Osimhen, "Barış Alper Yılmaz tıpkı Afrikalı bir futbolcu gibi oynuyor. Hırs, mücadele. Çok aç, çok güçlü. Buraya ilk geldiğimde Mertens'e dedim ki, "Dostum bu adam Afrikalı bir oyuncu gibi oynuyor farkında mısın?" Çünkü biz Afrikalılar hiç durmayız. Barış tam bir savaşçı" dedi.