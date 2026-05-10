Yılmaz Barış

Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray, 26'ncı şampiyonluğu elde ederken, belki de en önemli mihenk taşlarından biri Barış Alper Yılmaz'dı. Sezon başında gidecek mi? Kalacak mı? derken, son anda Galatasaray'la devam etmeye karar veren tecrübeli oyuncu, muhteşem performansını dün de devam ettirdi. İlk yarıdaki bazı pozisyonlarda hatalar yapan Barış, ikinci yarıda ise kendine geldi. Tecrübeli oyuncu, gol atamasa da Lemina'nın 56'da attığı golde muhteşem bir asist yaptı. Barış, bu sezon ligdeki asist sayısını 12'ye toplamda ise 16'yükseltti. Maç sonunda sevinçten sesi kısılan milli oyuncu, duygularını "Çok mutluyuz" diyerek aktardı.