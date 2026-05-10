Perdeyi açan adam

Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başlayan Mario Lemina, 46'ncı dakikada İlkay Gündoğan'ın yerine oyuna girdi. Gabonlu oyuncunun oyuna dahil olmasıyla birlikte Galatasaray'ın çehresi de değişti. Tecrübeli futbolcu hem savunmada hem de hücumda arkadaşlarını rahatlattı. Öyle ki 1-0 gerideyken attığı golle Galatasaray'a beraberliği getirdi. Bu gol, Galatasaray'ın 26'ncı şampiyonluğundaki perdeyi açtı. Lemina, Süper Lig'de 2, Şampiyonlar Ligi'nde de sarı-kırmızılılara 1 gollük katkı verdi.