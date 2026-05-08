Osimhen'e servet

Son yıllarda Şampiyonlar Ligi'ne damgasını vuran PSG, G.Saray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Önceki gün Bayern Münih ile 1-1 berabere kalan ve ilk maçı 5-4 kazanmanın avantajıyla Şampiyonlar Ligi'nde adını finale yazdırarak Arsenal'in rakibi olan PSG, geçen yıl da kupayı müzesine götürmüştü. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Fransız temsilcisi, G.Saray'da harikalar yaratan Victor Osimhen'i transfer etmek istiyor. Bunun için de 75 milyon euro'yu gözden çıkardılar.

4 KEZ SEÇİLDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 4 kez maçın oyuncusu seçilerek bu alanda tek başına zirvede bulunan Nijeryalı oyuncu için sarı- kırmızılılar bu fiyata sıcak bakmıyor. Fichajes'in haberine göre G.Saray yönetimi, Osimhen'in ayrılığı için 150 milyon euro talep ediyor. Sezon başında Napoli'den 75 milyon euro'ya alınan 27 yaşındaki futbolcudan büyük bir kar yapmadan çıkış yapmak istemeyen G.Saray'ın kapıyı 150 milyon euro'dan açtığı ifade edildi. İki ekibin yazın sıkı görüşmelerde bulunması bekleniyor.