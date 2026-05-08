Antalya aslanı

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken şampiyonluk için geri sayıma geçildi. Geçen hafta Samsunspor deplasmanında yenilerek şampiyonluğunu ilan etme fırsatını geri çeviren Okan Buruk'un öğrencileri, yarın karşı karşıya geleceği Antalyaspor önünde aynı hatayı yapmak istemiyor. Bitime iki hafta kala şampiyonluk için iki puana ihtiyacı bulunan sarı- kırmızılılar, rakibini devirerek taraftarının önünde kutlamalara başlamak istiyor. Tüm planlar üç puan üzerine kurulmuş durumda.

19 MAÇTIR YENİLMİYOR

Rakibi ile karşı karşıya geldiği son 7 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan G.Saray, bu zaferlerine bir yenisini daha eklerse 26. şampiyonluğuna uzanacak. Sarı- kırmızılılar rakibine karşı yenilgiyi de unuttu. Antalyaspor'a karşı son yenilgisini 2016 yılında deplasmanda 4-2'lik skorla alan Aslan, ardından çıktığı 19 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 15 galibiyet elde ederken rakibi ile 4 kez berabere kaldı. G.Saray RAMS Park'ta ise 11 yıldır puan bırakmıyor.