CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Antalya aslanı

Antalya aslanı

Yarın şampiyonluk maçına çıkacak olan sarıkırmızılılar, Antalyaspor’a karşı oynadığı son 7 maçın tamamını kazandı. Cimbom zaferlerine bir yenisini daha eklerse, 26. şampiyonluğuna uzanacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mayıs 2026 06:50
Antalya aslanı

Süper Lig'de son iki haftaya girilirken şampiyonluk için geri sayıma geçildi. Geçen hafta Samsunspor deplasmanında yenilerek şampiyonluğunu ilan etme fırsatını geri çeviren Okan Buruk'un öğrencileri, yarın karşı karşıya geleceği Antalyaspor önünde aynı hatayı yapmak istemiyor. Bitime iki hafta kala şampiyonluk için iki puana ihtiyacı bulunan sarı- kırmızılılar, rakibini devirerek taraftarının önünde kutlamalara başlamak istiyor. Tüm planlar üç puan üzerine kurulmuş durumda.

19 MAÇTIR YENİLMİYOR

Rakibi ile karşı karşıya geldiği son 7 Süper Lig maçından da galibiyetle ayrılan G.Saray, bu zaferlerine bir yenisini daha eklerse 26. şampiyonluğuna uzanacak. Sarı- kırmızılılar rakibine karşı yenilgiyi de unuttu. Antalyaspor'a karşı son yenilgisini 2016 yılında deplasmanda 4-2'lik skorla alan Aslan, ardından çıktığı 19 maçta da yenilgi yüzü görmedi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 15 galibiyet elde ederken rakibi ile 4 kez berabere kaldı. G.Saray RAMS Park'ta ise 11 yıldır puan bırakmıyor.

Aslan'dan Sambacı yıldıza kanca! 30 milyon Euro...
Yıldırım'ın 'Kocaman' planı!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
CANLI | İran 3 ABD gemisini ve BAE'deki üsleri vurdu! ABD'den misilleme geldi | Trump'tan "aşk dokunuşu" açıklaması
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den Pavlidis harekatı! Başkan adayları...
Orta saha bombası! Buruk o ismi istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! Çorum FK, Ankara Keçiörengücü'nü mağlup etti! 00:40
Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! Pendikspor'u deviren Sipay Bodrum FK yarı finalde! 00:40
Yıldırım'ın 'Kocaman' planı! Yıldırım'ın 'Kocaman' planı! 00:40
Valverde’den kavga iddialarına yanıt! Valverde’den kavga iddialarına yanıt! 00:40
Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! Tchouameni, Valverde'yi hastanelik etti! 00:40
F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... F.Bahçe'de flaş gelişme! Seçim tarihi... 00:40
Daha Eski
Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! Trabzonspor'dan ameliyat açıklaması! 00:40
F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... F.Bahçe'de kritik zirve! Montella ve Şahin... 00:40
Mourinho'nun gözü Augusto'da! Mourinho'nun gözü Augusto'da! 00:40
G.Saray'da o yıldız sezonu kapattı! G.Saray'da o yıldız sezonu kapattı! 00:40
Dusan Tadic’ten F.Bahçe açıklaması! Dusan Tadic’ten F.Bahçe açıklaması! 00:40
F.Bahçe'de Diego Carlos gelişmesi! F.Bahçe'de Diego Carlos gelişmesi! 00:40