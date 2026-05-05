Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var
Galatasaray, yabancı sınırı doğrultusunda yerli rotasyonunu güçlendirmek için kaleden savunmaya ve hücum hattına kadar geniş çaplı bir transfer planı hazırlarken, Süper Lig'den dikkat çeken isimler için girişimlerini hızlandırıyor. İşte sarı kırmızılıların listesinde yer alan 3 isim... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Konyaspor'un 1 numarası Deniz Ertaş için temaslarına başlayan Aslan, sözleşmesi bitecek Batuhan'ı da gönderecek.
TRABZONSPOR TALİP OLDU
Çaykur Rizespor'da iyi bir sezon geçiren Mithat Pala, G.Saray'ın nabız yokladığı isimlerin başında geliyor.
Rizespor'a oyuncunun durumunu soran sarı-kırmızılılar, sezon sonunda resmi teklifte bulunacak. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mithat, genellikle sağ bekte forma giyiyor.
Ancak sol bek ve orta sahada da kendi mevkisi gibi görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği öğrenildi. İki takım Nhaga'da olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya gelecek.
'BÜYÜK TAKIMA GİTMEK İSTERİM'
Mithat Pala geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Mithat, "Tabii büyük takımlara gitmek isterim.
Çaykur Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek" dedi.
BERTUĞ DA LİSTEDE
Mauro İcardi'nin sezon sonundaki ayrılığını da düşünen G.Saray yönetimi, Victor Osimhen'in ardına bir isim daha almak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in 23 yaşındaki forveti Bertuğ Yıldırım için de girişimlerde bulunacak.
Sezon başında Rennes'den 2.2 milyon euro'ya alınan Bertuğ bu sezon 18 maçta 7 gol ve 1 kaydetmişti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.