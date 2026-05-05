CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Galatasaray, yabancı sınırı doğrultusunda yerli rotasyonunu güçlendirmek için kaleden savunmaya ve hücum hattına kadar geniş çaplı bir transfer planı hazırlarken, Süper Lig'den dikkat çeken isimler için girişimlerini hızlandırıyor. İşte sarı kırmızılıların listesinde yer alan 3 isim... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2026 06:50
Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Bir yandan kadrosunu dünyaca ünlü isimlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray, bir yandan da Türkiye'deki yerli isimleri gözüne kestirmiş durumda.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Yabancı sınırı nedeniyle güçlü yerlileri bünyesine katmak isteyen sarı-kırmızılılar, Günay Güvenç'in yerine bir kaleci bakıyor. 34 yaşındaki eldivenle yolların ayrılması planlanırken, Konyaspor'un 21 yaşındaki kalecisi Deniz Ertaş için nabız yoklanacak. Ayrıca savunmaya da bir takviye yapılması bekleniyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

SIRA KALECİ TRANSFERİNDE

Günay'ın formsuzluğu nedeniyle G.Saray'da hiç planda olmayan bir kaleci operasyonu gündeme geldi. Sezon sonunda Günay ile yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Uğurcan'ı yedekleyecek gelecek vaad eden bir isim alacak.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Konyaspor'un 1 numarası Deniz Ertaş için temaslarına başlayan Aslan, sözleşmesi bitecek Batuhan'ı da gönderecek.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

TRABZONSPOR TALİP OLDU

Çaykur Rizespor'da iyi bir sezon geçiren Mithat Pala, G.Saray'ın nabız yokladığı isimlerin başında geliyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Rizespor'a oyuncunun durumunu soran sarı-kırmızılılar, sezon sonunda resmi teklifte bulunacak. Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Mithat, genellikle sağ bekte forma giyiyor.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Ancak sol bek ve orta sahada da kendi mevkisi gibi görev yapabilen 25 yaşındaki futbolcuyla Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği öğrenildi. İki takım Nhaga'da olduğu gibi yine bir transferde karşı karşıya gelecek.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

'BÜYÜK TAKIMA GİTMEK İSTERİM'

Mithat Pala geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Mithat, "Tabii büyük takımlara gitmek isterim.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Çaykur Rizespor'u Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlarda da temsil etmek istiyorum. Rize'nin yetiştirdiği bir oyuncu olarak kulübümün de memnun olacağı şekilde hedefim tabii ki büyük takımlara gitmek" dedi.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

BERTUĞ DA LİSTEDE

Mauro İcardi'nin sezon sonundaki ayrılığını da düşünen G.Saray yönetimi, Victor Osimhen'in ardına bir isim daha almak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'in 23 yaşındaki forveti Bertuğ Yıldırım için de girişimlerde bulunacak.

Galatasaray'dan yerli harekatı! Transfer listesinde 3 aday var

Sezon başında Rennes'den 2.2 milyon euro'ya alınan Bertuğ bu sezon 18 maçta 7 gol ve 1 kaydetmişti.

İsmail Yüksek Fenerbahçe'den ayrılıyor!
G.Saray'dan savunmaya dünya yıldızı hamlesi!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Kurban Bayramı tatili 9 gün oldu! Başkan Erdoğan "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek müjdeyi verdi
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi!
Torreira G.Saray'dan ayrılacak! İşte nedeni
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. Sevilla konuk ettiği Real Sociedad'ı mağlup etti. 00:29
Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! Natura Dünyası Gençlerbirliği Volkan Demirel ile yollarını ayırdı! 00:23
F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! F.Bahçe'den flaş transfer hamlesi! 00:23
F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! F.Bahçe ve G.Saray'a Jonathan David şoku! 00:23
Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! Beşiktaş'a Milot Rashica'dan kötü haber! 00:23
F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! F.Bahçe'den TFF'ye Mert Hakan çıkarması! 00:23
Daha Eski
F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım F.Bahçe istedi Beşiktaş alıyor! Transferde dev çalım 00:23
Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! Dünyaca ünlü hocadan Osimhen raporu! 00:23
F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... F.Bahçe'de İrfan Can gelişmesi! Yeni sezonda... 00:23
Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı Başkan Erdoğan ralli grubunu uğurladı 00:23
Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? Yıldırım kararını açıklıyor! Başkanlığa aday olacak mı? 00:23
F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek F.Bahçe'ye Ederson piyangosu! Kasayı doldurup gidecek 00:23