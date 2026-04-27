Torreira 2 attı 1 sayıldı

Lucas Torreira, 56’da golü attı ancak ofsayt bayrağına takıldı. Tecrübeli oyuncu, 83’de bir kez daha attı, skoru ilan etti
Giriş Tarihi: 27 Nisan 2026 06:50
Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, Fenerbahçe derbisindeki muhteşem oyununu bir de golle süsledi. Orta sahada Guendouzi ve Kante'ye üstünlük kuran tecrübeli oyuncu, dakikalar 56'yı gösterdiğinde şık bir gole imza attı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Lucas'ın ofsaytta olduğu tespit edildi ve gol iptal oldu. Yılmadan mücadelesine devam eden Uruguaylı yıldız, 83'üncü dakikada takipçiliğini konuşturdu ve Mert Günok'un elinden kaçırdığı topu güzel bir vuruşla ağlara yolladı. Fenerbahçe'ye karşı ikinci kez gol atan Torreira, topu ağlarla buluşturduktan sonra büyük sevinç yaşadı. Uruguaylı'nın Galatasaray formasıyla ise bu sezon ligdeki üçüncü golü.