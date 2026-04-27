Derbi canavarı

G.Saray'da sakatlıktan kurtulan ve kolundaki özel bir koruma ile derbiye çıkan Victor Osimhen, gecenin yıldızı oldu. Karşılaşmanın 40. dakikasında fiziksel üstünlüğünü kullanarak harika bir gole imzasını atan Nijeryalı futbolcu perdeyi açan isim oldu. İsmail Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taç atışına iyi yükselen Mario Lemina topu arka direğe gönderdi. Burada topu önce kafası ile yumuşatan 27 yaşındaki futbolcu, ardından yere düşmeden diziyle tamamladı.

GOL SAYISI 13'E ÇIKTI

Kaleci Ederson'u çaresiz bırakan Nijeryalı futbolcu, sarı-lacivertli takıma karşı sahaya çıktığı 5. maçındaki 3. golünü kaydetti. Bir de asisti bulunan başarılı futbolcu, derbilerdeki üstün performansı ile dikkatleri üzerine topladı. Sakatlıktan çıktıktan sonra ilk kez sahaya ilk 11'de başlayan Osimhen, bu sezon bir kez de Beşiktaş'a karşı gol sevinci yaşadı. Süper Lig'deki gol sayısını 13'e yükselten 27 yaşındaki futbolcu, takımının hücumdaki en büyük silahi olmaya devam ediyor.

G.SARAY'DAN HAKEM TEPKİSİ

Karşılaşma öncesinde olduğu gibi maç oynanırken de hakem Yasin Kol'a tepki vardı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Leroy Sane'nin ceza alanı içerisinde Nene'nin hamlesi sonucunda yerde kaldığı pozisyonda sarı-kırmızılılar penaltı bekledi. Ancak hakem Yasin Kol ve VAR odası devam ettirdi. İlk yarı bitiminde G.Saray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bu hakemlere rağmen 1-0 öndeyiz. Ne yaptığınızı, planlarınızı, içinizdeki kötülüğü görüyoruz. Bu düzen böyle gitmeyecek. Buradayız, susmayacağız! Sonunda yine iyiler kazanacak!"

ASLANIM BARIŞ!

Sarı-kırmızılı takımın kanatlardaki dinamosu Barış Alper Yılmaz, F.Bahçe karşısında golünü kaydetti. Mücadele boyunca büyük bir efor sarf eden milli futbolcu, çabasının ödülünü 67. dakikada aldı. Yunus'un ceza alanı içerisinde Oosterwolde tarafından düşürüldüğü pozisyonda hakem beyaz noktayı işaret etti. Sarı- kırmızılılar 25 yıl sonra iç sahada ezeli rakibine karşı penaltı kazandı. Penaltının başına geçen Barış topu filelere gönderdi. Maçın ardından konuşan yıldız oyuncu, "4. şampiyonluğumuza ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Osimhen'e nasıl hissediyorsun dedim, ikimizin ismi vardı penaltıda, sen at dedi, teşekkür ediyorum" dedi.

'ŞAMPİYONLUĞA YÜRÜYORUZ'

G.Saray'a karşılaşmada penaltı kazandıran Yunus Akgün, karşılaşma bitiminde şampiyonluk mesajı vererek şöyle konuştu: "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza armağan ediyoruz. Hiçbir şey bitmedi. Önümüzde maçlar var, kazanmak istiyoruz. 4. şampiyonluğa doğru yürüyoruz."

SANE YİNE ŞOV YAPTI

Büyük maçlarda bambaşka bir performans sergileyen Leroy Sane, dünkü derbinin de yıldızlarından birisi oldu. Torreira'nın attığı ve ofsayta takılan golde asisti güme giden Alman futbolcu, sağ kanadı çok etkili kullandı ve Archie Brown'a karşı büyük bir üstünlük kurdu. Yine derbiye imzasını attı.