Aslan 7 bitirdi

Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Galatasaray, şampiyonluk yolunda sezonun en önemli maçına dün RAMS Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında çıktı, ancak maça istediği gibi başlayamadı. Fenerbahçe, henüz 13'üncü dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Talisca, meşin yuvarlağı dışarı attı. Galatasaray kaçan penaltı sonrası, topun hakimiyetini eline geçirdi. Osimhen'le de dakikalar 40'ı gösterdiğinde öne geçti.

2. YARI 2 GOL

İkinci yarının başlamasıyla birlikte yine G.Saray baskılıydı. 54'te Osimhen'nin 56'da Torreira'nın golleri ofsayt bayrağına takıldı. 59'da Yunus yerde kaldı, hakem Yasin Kol 'penaltı' dedi. Kaleci Ederson kırmızı kartla oyundan atıldı. Topun başına geçen Barış Alper farkı ikiye çıkardı. Derbide son sözü 83'te Torreira söyledi. 90 dakika 3-0 bitti. Galatasaray, bu sonuçla Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Fenerbahçe'yle puan farkını 7'ye çıkardı.

İCARDİ'DEN 3'LÜ

Galatasaray'ın Arjantinli süper starı Mauro İcardi, Osimhen'in dönüşü sonrasında dün Fenerbahçe maçına yedek kulübesinde başladı. Kaptan, 82. dakikada Mario Lemina'nın yerine oyuna girdi, maç sonunda da orta sahada üçlüyü çektirdi.

LEMİNA'DAN ASİST

Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan Mario Lemina, 40'ıncı dakikada Victor Osimhen'in attığı golde kafayla asist yaptı. Sahada kaldığı sürede çalışkanlığıyla takdir kazanan Lemina bu sezon Süper Lig'de ilk kez asist yapmış oldu.

ÇALIŞKAN SALLAİ

Sacha Boey ve Wilfried Singo'ya rağmen Okan Buruk, dün Fenerbahçe derbisinde Roland Sallai'yi sağ bekte tercih etti. Macar oyuncu, 85 dakika sahada kalırken Fenerbahçeli oyunculara da adım attırmadı.

HER ALANDA LİDER

Bu sezon Süper Lig'de en fazla gol atan (72), beklenen gol değeri üreten (64.5 xG), rakip ceza sahasında topla buluşan (901), isabetli orta yapan (207) ve net gol pozisyonuna giren (112) takım Galatasaray

11'İNCİ GOLÜ ATTI

2022 yaz transfer döneminde Arsenal'den Galatasaray'a gelen Lucas Torreira, şu ana kadar sarı-kırmızılı formayı 173 maçta terletti. Uruguaylı oyuncu, bu karşılaşmalarda 11 kez gol sevinci yaşadı ve 16 defa da asist yaptı.

SAVUNMADA DUVAR ÖRDÜLER

Galatasaray'ın savunma ikilisi Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe derbisindeki performanslarıyla alkış aldı. Davinson her ne kadar maçın henüz başında penaltı yaptırsa da sonrasında sergilediği performansla taraftarların takdirini kazandı. Abdülkerim ile Davinson, Cherif, Kerem ve Talisca'ya karşılaşma boyunca adım attırmadı. Beşiktaş derbisinden sonra Fenerbahçe derbisinde de rakiplerini kaleye yaklaştırmadılar.