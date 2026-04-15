Cimbom'da Latinlere veda vakti! 4 isimle kontrat...
Son dakika Galatasaray haberleri: Sarı-kırmızılılar gelecek sezon kadrosunda düşünmediği isimlerle kontrat yenilemeyecek. Arjantinli yıldız Icardi'ye ayrılacaklar listesinde kesin gözüyle bakılırken diğer Latin oyuncular için Trendyol Süper Lig'deki son 5 haftalık performanslar dikkate alınacak. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50
Güney Amerika'ya dönüş fikrini daha önceki röportajlarında da dile getiren Uruguaylı Torreira'nın sezon sonunda ayrılma ihtimali bulunuyor.
Galatasaray yönetimi ise uygun bir teklif gelmesi halinde Davinson Sánchez'in satışına onay vermeye sıcak bakıyor.
Dört sezondur aynı oyuncu grubuyla yoluna devam eden sarı-kırmızılılarda, bu sezon Süper Lig'de yaşanan puan kayıplarının nedeni olarak mental yorgunluk ve doygunluk öne çıkıyor. Teknik ekip ve yönetim, şampiyonluk elde edilse dahi kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlıyor.
Mauro Icardi:
Bu sezon Süper Lig'de 27 maçta görev alan Icardi, 13 gol kaydetti. Asist üretemeyen Arjantinli forvet, maç başına 1.8 şut ortalamasıyla oynarken %78 pas isabet oranına ulaştı. Dribbling ortalaması ise 0.1 seviyesinde kaldı.
Davinson Sanchez:
Kolombiyalı stoper 26 lig maçında forma giydi ve 1 gol attı. %90 pas isabet oranına sahip olan Sánchez, maç başına 1 top kazanma ortalaması yakalarken 0.3 dribbling istatistiğiyle oynadı. Ayrıca her maçta ortalama 1.8 hava topu kazandı.
Lucas Torreira:
Uruguaylı orta saha 26 lig maçında 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Maç başına 0.7 şut, 0.2 dribbling ve 1 top kazanma ortalamasına sahip olan Torreira, %91 pas isabet oranıyla oynuyor.
