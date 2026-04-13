CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray



Galatasaray'a tribünlerden müthiş destek vardı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Kocaelispor maçında tribünleri tamamen doldurdu. Kapalı gişe olan RAMS Park'ta ilk dakikadan son ana kadar coşkulu bir atmosfer oluştu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2026 06:50
Kapalı gişe

Galatasaray taraftarları şampiyonluk yolunda takımlarını yalnız bırakmadı. RAMS Park'ta bütün tribünler doldu. Yaklaşık 1 ay sonra iç sahada maça çıkan sarı-kırmızılı takım müthiş bir taraftar desteği aldı. En son 14 Mart'ta evinde Başakşehir'i ağırlayan Cimbom, milli aradan sonra üst üste 2 deplasmana konuk olmuştu. 4 Nisan'daki Trabzonspor ve 8 Nisan'daki Göztepe deplasmanlarından sonra dün Aslantepe'ye dönüş yapıldı.

12. ADAM OLDULAR

Şampiyonluk yarışının kızıştığı ligin son bölümünde Kocaelispor'u konuk eden sarı-kırmızılılarda taraftarlar itici güç oldu. 12. adam olarak sahadaki futbolculara destek veren tribünler, ilk dakikadan itibaren tezahüratlarla destek verdi. Aslantepe'de ilk dakikadan son saniyeye kadar müthiş bir atmosfer oluşturuldu. Üst üste dördüncü şampiyonluğunu hedefleyen Cimbom'a maç öncesi ve maç sonrasında büyük destek vardı.

SİYONİZM YOK OLSUN!

Galatasaray tribünleri karşılaşma öncesi son derece anlamlı bir pankartla dünyaya seslendi. Başta Filistin'de Gazze'de olmak üzere yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayan tribünler, 'İnsanlık bir olsun, siyonizm yok olsun' pankartı açtı.

LUCESCU UNUTULMADI

Galatasaray Kulübü geçtiğimiz hafta vefat eden Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'yu unutmadı. 2000-2002 yılları arasında Cimbom'da UEFA Süper Kupası ve lig şampiyonluğu kazanan Lucescu için özel bir video yayınlandı. Sarı-kırmızı taraftarlar da efsane teknik adamı ayakta alkışlayarak uğurladı.

FELİPE MELO TRİBÜNE ÇIKTI

Sarı-kırmızılı takımın unutulmaz yıldızlarından Felipe Melo, Kocaelispor karşılaşmasını RAMS Park'ta izledi. Maç öncesinde kale arkası tribününde taraftarların yanına giden ve tezahüratlar yapan Melo'ya büyük sevgi seli vardı. Yeni kitabı için İstanbul'a gelen Brezilyalı büyük heyecan yaşadı.

ŞAMPİYONLAR ALKIŞLANDI

Voleybolda CEV Kupası'nı kazanan Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, dün akşamki karşılayma öncesi RAMS Pank tribününde zafer turu attı. Sarı- kırmızılı voleybolcular, kazandıkları şampiyonluk kupasıyla taraftarları selamladı. Ayrıca karşılıklı tezahüratlar yapıldı. Galatasaray Daikin takımı maçı tribünde izledi.

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
