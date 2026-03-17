Yazgan’a beraat

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti.
17 Mart 2026 Salı 06:50
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 32. Ceza Dairesi, G.Saray Genel Sekreteri Eray Yazgan hakkında "7258 sayılı yasaya muhalefet" iddiasıyla verilen ilk derece mahkemesi kararını kaldırarak beraatine hükmetti. İstinaf mahkemesi, sanığın suç işleme kastıyla hareket ettiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını belirterek yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet kararını kaldırdı ve Yazgan'ın beraatine karar verdi.