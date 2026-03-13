PFDK'dan resmi açıklama geldi! Leroy Sane'ye men cezası

CANLI SKOR ANA SAYFA
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 12.03.2026 tarih ve 62 sayılı toplantısında almış olduğu kararları açıkladı. Bu doğrultuda Galatasaray'da Leroy Sane 2 maç men cezası, Fenerbahçe'de Umberto Tedesco için 1 maç men cezası ve Beşiktaş'ta Serkan Reçber için 45 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 11:56 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 17:45
Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sane'ye Beşiktaş ile oynanan derbi mücadelesinde "rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle" iki maç men cezası verdi. Alman futbolcu, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

Öte yandan Beşiktaş'ta Serkan Reçber, aynı müsabakada hakem soyunma odası koridorlarında hakemlere yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 45 gün hak mahrumiyeti ve 300 bin TL para cezası aldı.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Umberto Tedesco ise Samsunspor maçında rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maçtan men cezası ve 80 bin TL para cezası ile cezalandırıldı.

DİĞER
