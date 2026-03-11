Tarihi ‘1’ gol

Gabonlu yıldız orta saha Lemina, kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti, tarihe geçti
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool'u mağlup ederken Mario Lemina zafer gecesine damgasını vurdu. Henüz mücadelenin 7. dakikasında sahneye çıkan Lemina, attığı muhteşem kafa golüyle hem galibiyet ateşini yaktı hem de kariyerinde bir ilke imza attı. 32 yaşındaki Gabonlu orta saha oyuncusu kaydettiği kafa golüyle kariyerilndeki ilk Şampiyonlar Ligi golünün sevincini yaşadı. Bu zamana kadar toplamda 24 kez Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşmaya çıkan Lemina ilk defa rakip ağları havalandırdı. Deneyimli orta saha oyuncusu, Galatasaray ile 13, Juventus ile 8 ve Marsilya ile de 4 kez Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkmış oldu.