Şampiyonluk habercisi

En yakın takipçisi F.Bahçe'nin son haftalardaki kayıplarının ardından puan farkını 4'e yükselten ve büyük bir avantaj yakalayan G.Saray, adım adım 26. Şampiyonluğuna doğru koşuyor. Süper Lig'de bitime 10 hafta kala önünde zorlu bir fikstür bulunan G.Saray, tarihi boyunca bu süreçten her zaman başarıyla çıkmayı başardı. 1987-88 sezonunda geçilen 3 puanlı sistemde sarı- kırmızılı takım son 10 haftaya tam 13 kez lider girdi ve bunların hepsinde şampiyonluk yaşamayı başardı. Bu kez puan farkı da 4'e yükseldi.

RAMS PARK AVANTAJI

Sarı-kırmızılılar 4 kez de geriden gelerek şampiyonluk yaşarken, finalleri iyi yaptığı bilinen bir gerçek. Bu hafta Beşiktaş'a konuk olmaya hazırlanan Aslan, Trabzonspor ve Göztepe gibi kritik deplasmanlara da gidecek. Ancak ezeli rakibi F.Bahçe ile RAMS Park'ta karşılaşacak olması fikstüründeki en büyük avantaj. 3 yıldır son haftalara önde giren Cimbom, yine bunu başarırsa Fatih Terim ile 1996-2000 arasındaki dörtlemeyi tekrar etmiş olacak. Rakipleriyle arasındaki farkı açmaya devam edecek.

FARK 2 MAÇA ÇIKTI

F.Bahçe'nin, Antalyaspor deplasmanında yaşadığı puan kaybı ile G.Saray 2 maçlık önemli bir önemli bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar en az bir mağlubiyet ya da iki beraberlik yaşama hakkı kazandı. G.Saray son 10 maçının 9'unu kazanırsa diğer sonuçlara bakmadan şampiyon.