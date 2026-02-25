CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray G.Saray şaşırtmadı

G.Saray şaşırtmadı

Tuttosport’a konuşan A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Juventus eşleşmesini değerlendirdi: “G.Saray’ın gücü beni şaşırtmadı, uluslararası zihniyete sahip olan büyük bir takım.”

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
G.Saray şaşırtmadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da yayın yapan Tuttsport'a bugün oynanacak Juventus-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. İlk maçtaki 5-2'lik skoru beklemediğini ancak G.Saray'ın gücünün kendisini asla şaşırtmadığını belirten İtalyan çalıştırıcı, şöyle devam etti: "G.Saray, uluslararası bir zihniyete sahip olan büyük bir takım. Maç, Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle belirlendi; G.Saray, sayı üstünlüğünü çok iyi değerlendirdi. Türk takımları ilerlerse mutlu olurum, yüksek bir deneyim seviyesini pekiştirmeye çok yardımcı oluyorlar. Tabii, Kenan Yıldız olduğu için Juve'ye de farklı gözlerle bakıyorum. Türkiye'de yerli yeteneklere çok daha fazla koruma sağlandığını söyleyebilirim. Kadroya en fazla 14 yabancı oyuncu kaydedilebilir. Victor Osimhen, Galatasaray için teknik bir liderden önce duygusal bir liderdir. Dengeleri çok değiştirir, takımın çehresini değiştiren bir oyuncudur."

F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası...
Fener'in Muriqi ısrarı!
DİĞER
İngiliz Yahudi meclisinden skandal açıklama! Filistin’e destek veren Guardiola’ya küstah tehdit...
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü: 1 pilot şehit oldu
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın!
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:08
Zeren Spor çeyrek finalde! Zeren Spor çeyrek finalde! 01:07
Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! Osimhen'den transfer yanıtı: Neden olmasın! 01:05
Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... Buruk: Skor avantajı çok önemli ama... 01:03
VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... VAR kayıtları açıklandı! G.Saray'ın golü... 01:03
F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... F.Bahçe'de flaş ayrılık kararı! Kasımpaşa maçı sonrası... 01:03
Daha Eski
Spalletti: Senaryo değişebilir Spalletti: Senaryo değişebilir 01:03
G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı G.Saray'a 23'lük orta saha! Bonservisi dudak uçuklattı 01:02
G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! G.Saray Juventus'un yıldızını istiyor! 01:02
Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! Ezeli rakiplerden El Karouani kapışması! 01:02
G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi G.Saray'dan rekor prim! Böyle rakam görülmedi 01:02
Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Çağrı Balta imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:02