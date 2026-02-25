G.Saray şaşırtmadı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya'da yayın yapan Tuttsport'a bugün oynanacak Juventus-Galatasaray mücadelesini değerlendirdi. İlk maçtaki 5-2'lik skoru beklemediğini ancak G.Saray'ın gücünün kendisini asla şaşırtmadığını belirten İtalyan çalıştırıcı, şöyle devam etti: "G.Saray, uluslararası bir zihniyete sahip olan büyük bir takım. Maç, Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle belirlendi; G.Saray, sayı üstünlüğünü çok iyi değerlendirdi. Türk takımları ilerlerse mutlu olurum, yüksek bir deneyim seviyesini pekiştirmeye çok yardımcı oluyorlar. Tabii, Kenan Yıldız olduğu için Juve'ye de farklı gözlerle bakıyorum. Türkiye'de yerli yeteneklere çok daha fazla koruma sağlandığını söyleyebilirim. Kadroya en fazla 14 yabancı oyuncu kaydedilebilir. Victor Osimhen, Galatasaray için teknik bir liderden önce duygusal bir liderdir. Dengeleri çok değiştirir, takımın çehresini değiştiren bir oyuncudur."