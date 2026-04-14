Ziraat Türkiye Kupası
Osimhen Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışının en kritik virajına girilirken, Galatasaray'da Victor Osimhen gelişmesi camiayı heyecanlandırdı. Kocaelispor karşısında alınan beraberlikle yara alan sarı-kırmızılılarda, Nijeryalı golcünün Fenerbahçe derbisindeki durumu netlik kazandı. İşte 14 Nisan 2026 itibarıyla Galatasaray'ın Victor Osimhen planı ve derbiye dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 13:21
Süper Lig'in 29. haftasında Kocaelispor ile berabere kalarak zirve yolunda beklenmedik bir kayıp yaşayan Galatasaray'da gözler dev derbiye çevrildi. Sakatlığı nedeniyle son maçlarda forma giyemeyen ve yokluğu fazlasıyla hissedilen Victor Osimhen'den sevindirici haber geldi. Sağlık ekibinin yoğun mesaisi sonuç verdi; Nijeryalı yıldız sahalara dönüyor. Peki, Osimhen derbide ilk 11'de olacak mı? İşte Florya'dan gelen son dakika haberleri...

Galatasaray sağlık heyetinden alınan bilgilere göre, bir süredir bireysel program dahilinde çalışan Victor Osimhen, takımla antrenmanlara başladı. Nijeryalı yıldızın ağrılarının tamamen geçtiği ve kondisyon eksiğini kapatmak için ek çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Teknik direktör Okan Buruk'un, şampiyonluk yolundaki en kritik maç olan Fenerbahçe derbisinde Osimhen'i riske etmeyip, ancak maçın gidişatına göre mutlaka süre vereceği veya doğrudan ilk 11'de başlatacağı belirtiliyor.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

TFF tarafından yayınlanan fikstüre göre, Galatasaray-Fenerbahçe maçı 26 Nisan Pazar günü oynanacak.

