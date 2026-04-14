Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe ve Galatasaray Süper Final oynayabilir! Bunu kimse beklemiyordu

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kala zirve mücadelesi veren Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. 26 Nisan'da RAMS Park'ta oynanacak derbinin, sezonun ilk yarısında oynanan derbi gibi berabere bitmesi halinde sezon sonunda sürpriz bir ihtimal ortaya çıkabilir! İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 13:16
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa 5 maç kala gözler şimdiden RAMS Park'ta oynanacak derbiye çevrildi.

26 Nisan'daki Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesinde büyük olasılıkla düğüm çözülecek. Karşılaşmanın berabere bitmesi ve Aslan'ın kalan haftalarda 2 puanlık avantajını kaybetmesi halinde işler karışacak.

Kadıköy'deki randevuda 1-1 berabere kalan ezeli rakipler yine birbirlerine üstünlük sağlayamazsa ikili averaj kuralı otomatik olarak ortadan kalkacak.

Talimatlara göre deplasman golünün de bir geçerliliği yok. Akşam'da yer alan habere göre; puan, genel averaj ve tabloda atılan gollerin sayısı eşit olursa süper final oynanacak.

DEPLASMAN GOLÜ GEÇERLİ DEĞİL

Galatasaray'ın derbide berabere kalma kredisi var fakat diğer maçlarını kazanmak zorunda.

Fenerbahçe de 5 maçı kazanırsa hiçbir sonuca bakmıyor.

Düşük bir ihtimal gibi görünse de her şeyin eşit gelmesi halinde 9. maddede puan usulü ve averaj sistemi şunları söylüyor: "Aynı puana sahip takım sayısı iki ise önce bu iki takımın kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan üstünlüğüne, eşitlik varsa bu maçlardaki gol averajına bakılır."

"Gollerde eşitlik varsa deplasmanda gol atan takım üstün sayılmaz."

TEK MAÇLI BİR FİNAL OYNANIR

"Kendi aralarındaki müsabakalarda puan ve gol eşitliği devam ediyorsa, genel puantajdaki gol averajına bakılır. Takımların gol averajları da eşitse daha fazla gol atmış olan takım üstün sayılır."

"Bu şartlara rağmen eşitlik devam ediyorsa hükmen yenilgisi olmayan takım üstün sayılır. Bütün bu şartlara rağmen eşitliğin devam etmesi halinde belirtilen esaslara göre ilgili takımlar arasında yapılacak tek maçlı eleme usulü uygulanacak bir müsabaka neticesinde kazanan takım üstün sayılarak nihai sonuç alınır."

