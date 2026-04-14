Beşiktaş'tan kaleci operasyonu! Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında ilk somut adımı kaleci rotasyonunda attı. Yabancı oyuncu kuralının 12+2 şeklinde devam edecek olması, siyah-beyazlı yönetimi bu bölgede yerli isimlere yönelmeye itti.

Bu doğrultuda gözler yeniden Altay Bayındır transferine çevrildi. İngiltere'de Manchester United forması giyen milli kaleci için ara transfer döneminde sonuç alınamayan girişim, sezon sonu için yeniden hız kazandı. Takvim'de yer alan habere göre; taraflar arasında prensipte anlaşma sağlandığı ve kulübün de sürece kolaylık göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.

ERSİN İLE YOLA DEVAM

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yola devam edilmesi planlanıyor. Son haftalarda sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazanan genç file bekçisine yeni bir kontrat sunulması gündemde.

Teknik direktör Sergen Yalçın da yönetimle yaptığı görüşmede, yeni sezonda kalede Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun oluşturacağı rotasyonun yeterli olacağı yönündeki görüşünü paylaştı.