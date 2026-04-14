Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan kaleci operasyonu! Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş'tan kaleci operasyonu! Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş, yeni sezon planlamasında kaleyi yerli isimlere emanet etmeye hazırlanıyor; Altay Bayındır ile ilgilenen siyah beyazlı yönetim Ersin Destanoğlu ile ilgili de kararını verdi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 13:15
Beşiktaş'tan kaleci operasyonu! Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu...

Beşiktaş, yeni sezon kadro planlamasında ilk somut adımı kaleci rotasyonunda attı. Yabancı oyuncu kuralının 12+2 şeklinde devam edecek olması, siyah-beyazlı yönetimi bu bölgede yerli isimlere yönelmeye itti.

Bu doğrultuda gözler yeniden Altay Bayındır transferine çevrildi. İngiltere'de Manchester United forması giyen milli kaleci için ara transfer döneminde sonuç alınamayan girişim, sezon sonu için yeniden hız kazandı. Takvim'de yer alan habere göre; taraflar arasında prensipte anlaşma sağlandığı ve kulübün de sürece kolaylık göstermesinin beklendiği ifade ediliyor.

ERSİN İLE YOLA DEVAM

Öte yandan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ersin Destanoğlu ile yola devam edilmesi planlanıyor. Son haftalarda sergilediği performansla teknik heyetin güvenini kazanan genç file bekçisine yeni bir kontrat sunulması gündemde.

Teknik direktör Sergen Yalçın da yönetimle yaptığı görüşmede, yeni sezonda kalede Altay Bayındır ve Ersin Destanoğlu'nun oluşturacağı rotasyonun yeterli olacağı yönündeki görüşünü paylaştı.

G.Saray'dan transferde büyük sürpriz! Napoli...
G.Saray yeni yıldızı Arjantin'den geliyor!
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
Şanlıurfa'da lisede silahlı baskın dehşeti | Saldırgan intihar etti | 10'u öğrenci 16 yaralı
Skriniar'ın durumu belli oldu! Rize maçında...
Talisca için flaş transfer iddiası!
Galatasaray Çağdaş Faktoring 6'lı finalde! Galatasaray Çağdaş Faktoring 6'lı finalde! 12:49
G.Saray yeni yıldızı Arjantin'den geliyor! G.Saray yeni yıldızı Arjantin'den geliyor! 12:28
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! İşte sahada olacağı maç G.Saray'da Osimhen gelişmesi! İşte sahada olacağı maç 12:06
Trabzonspor'da Umut Nayir şoku! Trabzonspor'da Umut Nayir şoku! 11:52
Furkan Yaman'ın hayali! Furkan Yaman'ın hayali! 11:43
Atletico Madrid - Barcelona maçı bilgileri Atletico Madrid - Barcelona maçı bilgileri 11:34
Daha Eski
FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final! FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 6'lı Final! 11:28
Milli tekvandoculardan 2 madalya! Milli tekvandoculardan 2 madalya! 11:06
Skriniar'ın durumu belli oldu! Rize maçında... Skriniar'ın durumu belli oldu! Rize maçında... 11:05
Fenerbahçe Opet’te Emma Meesseman! Fenerbahçe Opet’te Emma Meesseman! 10:55
Galatasaray MCT Technic Dörtlü Final'de! Galatasaray MCT Technic Dörtlü Final'de! 10:41
Orhun Ene'den açıklamalar! Orhun Ene'den açıklamalar! 10:33