Avrupa senin işin

Avrupa senin işin

Tarihi sayısız başarılar ile dolu sarı-kırmızılılar, Juventus karşısına yeni bir hikaye yazmak için sahaya çıkıyor. Gözü galibiyette olan Aslan’a tur bileti için 2 farklı mağlubiyet bile yetiyor

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Avrupa senin işin

Mücadele verdiği tüm kulvarlarda planları doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen G.Saray, sezonun en kritik maçında bugün Juventus'a konuk olmaya hazırlanıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta rakibini 5-2 yenen sarı-kırmızılılar, İtalya'ya da yeni bir tarih yazmak için gidiyor. Galibiyetten başka bir düşüncesi bulunmayan Okan Buruk'un öğrencileri, iki farklı mağlubiyet halinde bile adını son 16 takım arasına yazdırmayı başaracak. Aslan daha önce tarihinde 10 kez son 16'ya kalmayı başardı.

Bugüne kadar Juventus ile 7 kez karşı karşıya gelen temsilcimiz bu maçların 3'ünü kazanırken 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Juventus bu eşleşmelerde sadece 1 galibiyet çıkarabildi. İtalyan ekiplerine karşı ise temsilcimiz 28. kez rakip oluyor. Deplasmanda daha önce galibiyeti bulunmayan sarıkırmızılılar bir ilkin peşine düştü. Bu süreçteki 9 galibiyetinin hepsini evinde alan Cimbom, 10 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayıp önemli bir üstünlük kurmayı başardı. Haydi Aslan, Avrupa senin işin, yaptın yine yaparsın.

OSİMHEN TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞTI

Sakatlığı nedeniyle Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyen ve bir süredir takım ayrı çalışan Victor Osimhen, arkadaşlarına katıldı. Dün gerçekleştirilen taktik çalışmasının tamamında takımla birlikte çalışan Nijeryalı oyuncunun neşeli tavırları da dikkat çekti.

4 İSİM SINIRDA

Kritik Juventus mücadelesi öncesinde G.Saray'da 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. İsmail Jakobs, Davinson Sanchez, Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, bugün sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

338

Avrupa kupalarında bugüne kadar 337 karşılaşmaya çıkan G.Saray, geride kalan maçlardan 120 galibiyet çıkardı. Rakiplerine 127 defa da mağlup olan sarı-kırmızılılar, 90 da beraberlik gördü. Geride kalan mücadelelerde Cimbom rakip fileleri 465 kez havalandırırken, kalesinde 511 gol gördü.

ARADA UÇURUM VAR

Bir dönem G.Saray'ı da çalıştıran Cesare Prandelli, G.Saray'ın özellikle iç sahada inanılmaz bir takım olduğunu söyledi. G.Saray'ın iç saha ve deplasman performansında uçurum bulunduğunu belirten Prandelli, "Juventus için 5-2'lik skoru çevirmek zor ama imkansız değil. Osimhen ve arkadaşlarına karşı gol yemeden 3-4 gol atmak zor olacak" dedi.

BUFFON: JUVE'YE EN AZ 4 GOL LAZIM

G.Saray'ın 2013-14 sezonunda grup aşamasında saf dışı bıraktığı Juventus'un o dönemde kalesini koruyan Buffon, İtalyan ekibi için iyimser konuşmadı. İlk maçtaki 5-2 maçta Osimhen'in gol atmadığını ve bu maçta dikkatli olunması gerektiğini belirten Buffon, "Juventus turu geçmek istiyorsa en az 4 gol atmalı" diye konuştu.

12 SENELİK ÖZLEM BİTİYOR

G.Saray, 12 sezon sonra yine bir Juventus zaferiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takım arasına kalmaya çalışıyor. Son olarak 2013- 14 sezonunda Juventus'u RAMS Park'ta 1-0 yenip bileti cebine koyan Aslan, bu kez İtalya'da bunu başarmak istiyor.

REAL'DEN SONRA 3 FARK ATAN İLK EKİP OLDU

İlk maçta Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray 3 farklık önemli bir avantajın sahibi. Juventus, Şampiyonlar Ligi tarihinde çift ayaklı oynanan bir eleme turunda ikinci kez 3 farklı yenildi. Daha önce Real Madrid, İtalyan ekibini 2017'de 3 farklı yenmişti.

BU SEZON 14 MAÇTA 9 GOL GELDİ

Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasında 8 mücadele çıkan ve topladığı 10 puanla aşamayı 20. sırada tamamlayan sarı- kırmızılılar gol yollarında zorlanmadı. Play-off turundaki Juventus maçıyla birlikte toplam 9 maça çıkan Aslan, rakip filelere 14 gol bırakarak gücünü gösterdi.

LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Turu geçmesi halinde G.Saray'ın son 16'daki rakibi kesinlikle bir İngiliz ekibi olacak. Sarı-kırmızılılar çekilecek kuraya göre geçen sezon devirdiği Tottenham ya da bu sezon RAMS Park'ta çimlere gömdüğü Liverpool'dan birisiyle çeyrek final bileti almak için yarışacak.

TÜRKİYE İÇİN FIFA İLE GÖRÜŞTÜM

Bir dönem G.Saray forması giyen Felipe Melo, sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi'ni kazanmasını istediğini söyledi. Brezilyalı oyuncu futbolu bıraksa da Türkiye için mücadele ettiğini ifade ederek, "FIFA Başkanı'na Türk futbolunun gelişimi için ilk iki sıranın doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gitmesi gerektiğini söyledim" dedi.

İŞTE MÜCADELENİN MUHTEMEL İLK 11'LERİ

JUVENTUS: Dİ GREGORİO, GATTİ, KELLY, BREMER, LOCATELLİ, KOOPMEİNERS, THURAM, MİRETTİ, MCKENNİE, KENAN, DAVİD

GALATASARAY: UĞURCAN, SALLAİ, ABDÜLKERİM, SANCHEZ, JAKOBS, TORREİRA, LEMİNA, SARA, NOA LANG, BARIŞ, OSİMHEN

SON DAKİKA
