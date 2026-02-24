Uğurcan: Muslera hepimize ışık oldu

G.Saray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'nın kendisine çok iyi örnek olduğunu söyledi.
G.Saray'ın 1 numarası Uğurcan Çakır, Fernando Muslera'nın kendisine çok iyi örnek olduğunu söyledi. UEFA'ya konuşan milli eldiven, "Muslera gibi bir efsaneden sonra G.Saray'da görev yapmak benim için gurur verici. Başardıkları ve yaptıkları hepimize ışık oldu. Onunla harika bir iletişimimiz vardı. Ben de onun başarılarını yakalamak isterim" dedi.