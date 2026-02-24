Osimhen müjdesi

Bu sezon 3 kulvarda da yoluna emin adımlarla devam eden G.Saray, en önemli odak noktası olan Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun yıldızı oldu. Juventus'u 5-2 yenerek en sansasyonel skora ulaşan sarı-kırmızılılar, rövanş öncesinde büyük bir avantaj elde ederken takımın süper yıldızı Victor Osimhen'den de güzel haberler gelmeye başladı. Sakatlığı nedeniyle Konyaspor deplasmanını kaçıran ve takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Nijeryalı oyuncu, yarın sahadaki yerini alabilecek.

EKSİK YOK

Sağlık heyeti ile koordineli bir şekilde kendisine verilen programı uygulayan Osimhen'in ağrılarının azaldığı ve oynamasında bir engel olmadığı ortaya çıktı. İlk karşılaşmada hücumda yaptığı baskılar sonucunda atılan 3 golde pay sahibi olan Osimhen, yarınki mücadelede yine takımının en önemli kozlarından biri olacak. Nijeryalı oyuncunun da forma giyebilecek olmasıyla birlikte sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanında eksiksiz olarak mücadele edebilecek.

PAHALI GELDİ

Dünya devlerini peşinden koşturan Osimhen'in yıllık ücreti özellikle İspanyol takımlarına fazla geliyor. Fichajes'in haberine göre Atletico Madrid'in Osimhen'e olan ilgisi gerçek, ancak oyuncunun maaşı önemli bir engel teşkil ediyor. Nijeryalı oyuncu, G.Saray'dan senelik 15+6 milyon euro kazanıyor.