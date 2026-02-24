Olay hakeme TFF’den görev

Konyaspor maçında VAR'da görev yapan ve Leroy Sane'nin attığı golde orta hakemi uyaran Davut Dakul Çelik, dün yeniden TFF tarafından görevlendirildi
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
