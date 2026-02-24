Aslan bunu hep yapıyor

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 10 kez adını son 16 takım arasına yazdıran G.Saray 5-2'nin avantajını iyi kullanarak tarihi başarılarına bir yenisini daha yazmaya çalışacak

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2026 Salı 06:50
Şampiyonlar Ligi'nin unutulmaz zaferlerinden birisine imzasını atarak İtalyan devi Juventus'u 5-2 deviren G.Saray, play-off turunda büyük bir avantajı cebine koymuş durumda. Tarihinde 2 Avrupa Kupası bulunan ve yeniden devleri titretmeye başlayan G.Saray, son 16 turuna bir adım uzakta. 2 farklı kaybetmesi halinde bile en iyi 16 takım arasına girecek olan sarı-kırmızılılar, bunu her zaman başarıyor. Sarı-kırmızılılar tarihleri boyunca 10 kez son 16 turuna kalırken, yarın 11. kez bunu başarmak için sahaya çıkacak.

G.Saray, daha öncesinde Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla da düzenlenen organizasyonda 1962-1963, 1963-1964, 1969-1970 ve 1988-1989 sezonlarında son 16 takım arasına kaldı. Cimbom, turnuvanın Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise 1993-1994, 1994-1995, 2000-2001, 2001-2002, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarında son 16 takım arasında yer aldı. Ayrıca Galatasaray 1 kez yarı final, 5 kez de çeyrek final başarısı gösterdi. G.Saray daha önce bir kez yarı final gördü.

TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, İtalya deplasmanında tek değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. RAMS Park'taki 5-2'lik zafere göre sadece Yunus Akgün'ü kulübeye çekmeye hazırlanan Okan Buruk, ilk maçta cezası nedeniyle forma giyemeyen Lemina'yı takıma monte ederek savunma gücünü artıracak.

PİNHERO YÖNETECEK

Juventus-Galatasaray mücadelesinin hakemi belli oldu. Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinhero'nun yöneteceği açıklandı. 38 yaşındaki hakemin yardımcılıklarını ise Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Pinhero, geçen sezon G.Saray'ın Alkmaar deplasmanında 4-1 yenildiği karşılaşmada görev yapmıştı.

KENAN YILDIZ YETİŞECEK

Sakatlığı nedeniyle yarınki mücadelede oynayıp oynamayacağı belirsizliğini koruyan Kenan Yıldız'ın tedavisi sürüyor. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre son antrenmana çıkmayan milli futbolcunun G.Saray maçına yetişme ihtimali bulunuyor. İtalyan ekibi bu doğrultuda seferber olmuş durumda.

DİĞER
Son Dakika
